"ABLV" akcionārs Bernis lobistiem Vašingtonā samaksājis miljonu dolāru

Bernis maija beigās nolīdzis vienu no lielākajām lobistu firmām Vašingtonā - “Mercury”, kuras popularitāte pašreizējā ASV prezidenta Donalda Trampa laikā piedzīvo uzplaukumu.

Ar “ABLV” jautājumu ASV strādā trīs lobistu firmas “Mercury” darbinieki. Viens no tiem ir Braiens Lanza, ASV prezidenta Trampa bijušais kampaņas komunikācijas direktora vietnieks. Lobēšanai Lanza pievērsās drīz pēc vēlēšanām 2017. gada sākumā.

Intervijā telekanālam “Deutsche Welle” tā gada maijā Lanza aiziešanu no Trampa komandas skaidroja ar vēlmi “pārlādēt baterijas”: “Es aizgāju, jo man šķita, ka man ir lielākas iespējas ārpusē. Es teicu prezidentam, ka gribu viņam kalpot astoņus gadus. Dažus gadus iekšpusē, dažus - ārpusē.”

Lanzu pērn kā vienu no lobistiem bija piesaistījusi arī Ķīnas telekomunikāciju firma “ZTE” uzreiz pēc tai noteiktajām sankcijām par darījumiem ar Irānu un Ziemļkoreju. ASV valdība pēcāk tirdzniecības sankcijas atcēla, piemērojot naudas sodu.

Lobistiem ASV ir jāuzrāda, cik daudz naudas saņem no katra klienta. Un atskaites rāda, ka no Berņa “Mercury” kontos ieripo vairāk nekā iepriekš par Deripaskas vai Janukoviča interešu pārstāvēšanu. No publiskiem dokumentiem izriet, ka Bernis un viņa uzņēmums šogad bijis pats dāsnākais “Mercury” klients - nepilnā pusgadā pārskaitījis lobistiem 730 tūkstošus ASV dolāru.