Jaunais un nezināmais rada bailes - arī 5G

Laikrakstā Neatkarīgā rīta avīze citēts Latvijas Juristu apvienības vadītājs Rihards Bunka, kurš satraucas par asinīs iepludinātiem nanorobotiem: “Asinsvados ieplūdinātie nanoroboti nespēj uztvert esošās mobilo operatoru frekvences, jo izstarojuma vilnim jābūt ar ļoti īsu amplitūdu, kas mums kļūst iespējams pēc 2,4GHz frekvences. Līdz ar ko ļaundari, uzlaužot telefonoperatoru tīklus, spēs izmantot tos dažādu komandu došanai mākslīgajām mikrobioloģiskajām sistēmām. Bet, ja nākotnē nanoroboti būs spējīgi veidot jaunas neironu saites smadzenēs, tad no šā mirkļa 5G tīkls var tikt izmantots arī kā apziņas ietekmēšanas rīks.”

Andris Ciekurs, 5G pretinieks, "Kā jūs to varat izskaidrot, ka ir tāds viedoklis, ka tā ir sazvērestības teorija, ka tiek uzkurināti cilvēku prāti? Kaut kādā veidā jūs jaucat vakcinācija iekšā ar 5G tēmu. Tā nav atbilstoša mūsu sarunai šobrīd. Fokusēsimies uz elektromagnētisko starojumu un 5G tieši. Un tas, vai tā ir sazvērstības teorija vai nav, to lai izvērtē citi cilvēki."

Paraugus saviem stāstiem viņiem ir viegli atrast, to citās valstīs iepriekš izmantojuši jau citi 5G pretinieki. Galvenā doma – industrija un valdības slēpj informāciju.

Ciekurs: "Kāpēc tā informācija tiek slēpta, visā pasaulē, tas jau nav tikai Latvijā, tas nozīmē, ka tik šausmīgi daudz valdības ir ieinteresētas noslēpt informāciju no cilvēkiem, patiesību, ka 5G ir tik šausmīgi kaitīgs, tur jābūt kaut kādam mērķim ir?

Argumentācijā Ciekurs izmanto arī vispāratzītus pētījumus. Piemēram, ka liela mikroviļņu intensitāte žurku tēviņiem izraisa smadzeņu audzējus. Taču šie pētījumi ir veikti ar tādu frekvenci, kāda izmantota jau esošajās bāzes stacijās, nevis 5G. Lielāks risks iedzīvoties veselības problēmas ir no ilgas runāšanas pa mobilo telefonu vai skatīšanās tā ekrānā.

Kristaps Bergfelds, Latvijas Universitātes Fizikas nodaļas pētnieks: "Ir tā, ka zinātne fundamentāli nespēj pierādīt, ka kaut kas nav kaitīgs. Mēs varam arvien turpināt un turpināt pētīt kaut ko, lai pārliecinātos, ka tas ir gana droši. Palielināt ticību, pārliecību, ka tas ir drošs. Mobilo sakaru tehnoloģiju ietvaros es teiktu, ka tā ir, ir veikti virkne pētījumu gadu gaitā par starojumu ietekmi uz dzīviem organismiem. Gan no klīniskajiem pētījumiem, kas apskata efektu, viņš ir vai nav, gan arī no vispārējiem fizikāliem apsvērumiem saprotot, ko tas starojums var vai nevar izdarīt, es teiktu, ka ir sasniegta tāda ticība, tāda iespējamība, kas tas ir drošs, ka to var lietot."