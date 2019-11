RD opozīcija visdrīzāk nepiedalīsies balsojumā par Baraņņika atcelšanu no amata

Viņš skaidroja, ka pašreiz "Saskaņa" šantažē Rīgas domes priekšsēdētāju Oļegu Burovu (GKR), ka, kamēr no amata nav noņemts Baraņņiks, "Saskaņa" uz sēdēm neieradīsies.

Jautāts, par Neatkarīgo deputātu frakcijas (NDF), bloka "Rīgai" un neatkarīgās deputātes Baibas Brokas nosūtīto vēstuli opozīcijas partijām, Zeps teica, ka pašreiz to vēl nav saņēmuši, bet, ja runa ir par visas domes vadības atcelšanu, tad šāds aicinājums var nākt tikai no opozīcijas nevis no neatkarīgajiem deputātiem.