Preses izdevēji: Pašreizējais valsts finansiālais atbalsts medijiem ir pārāk mazs

"Deputāti saka - partijām jābūt neatkarīgām no sponsoriem. To viņi saprot, un es viņiem piekrītu - partijām ir jābūt neatkarīgam no sponsoriem, tāpēc nevajadzētu saņemt naudu no sponsoriem, bet saņemt labāku dotāciju no valsts miljonos eiro, kā tas tiek paredzēts. Tas viss ir saprotams," izteicies Līcis, "bet arī informatīvajai telpai ir jābūt neatkarīgai no sponsoriem. Medijiem ir jābūt maksimāli patstāvīgiem."