Skaties ideju foruma TEDxRiga 2019 tiešraidi portālā TVNET

Prestižās TED kustības nacionālā mēroga ideju forums TEDxRiga ik gadu pulcē dažādu jomu profesionāļus no Latvijas un ārzemēm – zinātniekus, uzņēmējus, radošo industriju pārstāvjus un citus – izcilības, kuri dalās ar personīgiem un iedvesmojošiem stāstiem. Septiņu gadu laikā uz TEDxRiga skatuves kāpuši 149 runātāji un mākslinieki, kuru vēstījumi TEDx "Youtube" kanālā skatīti teju divus miljonus reižu.

Par TEDxRiga 2019 vadmotīvu izvēlēts “Together” jeb “Kopā”, vēršot uzmanību uz to, ka kopā varam īstenot ko diženāku nekā katrs individuāli. Pasākuma apmeklētājus sagaida īpaša, ar ideju apmaiņu un tīklošanos piesātināta atmosfēra. Pasākuma oficiālās valodas būs angļu un latviešu, kā arī tiks nodrošināts tulkojums uz latviešu valodu. Ar pasākuma norises programmu var iepazīties mājaslapā 2019.tedxriga.com, kur arī iespējams iegādāties biļetes.

Pasākums sāksies jau deviņos no rīta, kad notiks reģistrācija. Savukārt jau 9:30 sāksies pasākuma pirmais bloks "Do together" ("Dari kopā"), kā dalībnieki būs: