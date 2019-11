Kā cīnīties ar sausu un piesārņotu gaisu mājoklī

Vairāk nekā 70% Baltijas aptaujas respondentu piekrīt, ka sauss un piesārņots gaiss būtiski ietekmē cilvēka veselības stāvokli un pašsajūtu. Populārākā problēma, ar kuru saskārušies respondenti sausa un piesārņota gaisa ietekmē, ir sausa deguna gļotāda - to atzīmē 71% Latvijā, 80% Lietuvā un 87% Igaunijā. Ārsti norāda, ka sausa deguna gļotāda var pārtapt arī nopietnākās veselības problēmās, ja šī problēma netiek risināta.

Savukārt ar aizkritušu kaklu ir saskārušies 37% Lietuvas un 49% Latvijas un Igaunijas aptaujāto respondentu. Bieži vien tādi simptomi tiek uzskatīti par rudens vai ziemas saslimšanu laika apstākļu ietekmē, tomēr ir svarīgi pievērst šādām problēmām lielāku uzmanību un noskaidrot to patieso cēloni. Mazāk, bet tomēr daļa respondentu atbild, ka sausa gaisa ietekmē biežāk nākas slimot - tie ir 25% Latvijā, 20% Lietuvā un 15% Igaunijā.

Gaiss mājokļos pavisam noteikti ir jāmitrina un jāattīra, tomēr cilvēki par to bieži vien aizmirst vai pat nav aizdomājušies. Pavisam noteikti ir jāsāk ar to, ka tiek pārbaudīts un izmērīts gaisa piesārņojums un mitrums mājoklī. Taču, kā parādā veiktā aptauja, problēma sākas ar to, ka 61% aptaujāto Latvijā, 53% Lietuvā un 49% Igaunijā par gaisa piesārņojumu un gaisa mitrumu nav nedz interesējušies, nedz mērījuši gaisa kvalitāti mājoklī. Lai precīzi noteiktu gaisa mitrumu telpā, var izmantot higrometrus un psihometrus.