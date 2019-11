Faktori, kas Baltijas valstīs visvairāk uztrauc mazos un vidējos uzņēmumus

Kopumā Latvijas uzņēmēji gaidāmo 2020. gadu vērtē piesardzīgi, bet optimistiski - lielākā daļa (40%) prognozē stabili nemainīgus pārdošanas apjomus arī nākamgad. Latvijā uzņēmēji vairāk uztraucas par gaidāmo "Brexit", nekā ASV - Ķīnas tirdzniecības karu, lai gan katrs trešais (30%) norāda, ka neviens no abiem notikumiem tos neietekmēs. 59% no Latvijas uzņēmējiem neplāno biznesa paplašināšanos, kā vienu no galvenajiem iemesliem (15%) minot to, ka jau šogad ir paplašinājuši savu uzņēmuma darbību. Kā galvenos kritērijus, kas stimulētu biznesa attīstību, Latvijas mazo vidēju uzņēmumu pārstāvji norāda stabilu ārējo vidi un kvalificētu darbaspēku.