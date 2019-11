Latvijā 40% mazo un vidējo uzņēmumu prognozē nemainīgu pārdošanu

Bankā norādīja, ka atbilstoši aptaujas datiem Latvijas uzņēmēji 2020.gadu vērtē piesardzīgi, bet optimistiski, proti, lielākā daļa jeb 40% mazo un vidējo uzņēmumu prognozē nemainīgus pārdošanas apmērus arī nākamgad.

Tāpat aptaujā secināts, ka 59% no Latvijas uzņēmējiem neplāno paplašināt biznesu, kā vienu no galvenajiem iemesliem (15%) minot to, ka jau šogad ir uzņēmuma darbība ir paplašināta.

Kā galvenos kritērijus, kas stimulētu biznesa attīstību, Latvijas mazo vidēju uzņēmumu pārstāvji norādījuši stabilu ārējo vidi un kvalificētu darbaspēku.

Vienlaikus vairāk nekā 80% mazo un vidējo uzņēmumu Baltijas valstīs plāno palielināt pārdošanas apmērus vai saglabāt tos pašreizējā apmērā. Procentuāli lielākais vairums uzņēmēju, kuri paredz palielināt pārdošanas apmērus, ir starp Lietuvas uzņēmējiem (38%), savukārt Igaunijā (32%) un Latvijā (31%) tādu ir nedaudz mazāk.

Igaunijā apgrozījumu saglabāt iepriekšējā gada līmenī plāno 50% aptaujāto. Savukārt Latvijā ir lielākā daļa pesimistiskāk noskaņoto Baltijas uzņēmēju, kas prognozē, ka nākamgad uzņēmuma apgrozījums samazināsies (28%).

Jautājot par iemesliem, kāpēc nākamgad netiek plānots paplašināt uzņēmējdarbību, lielākā daļa respondentu Baltijas valstīs minējuši globālo nedrošību un citus iemeslus, bet 7% norādījuši, ka lēmums ir balstīs uz ierobežoto aizdevumu pieejamību.

Vienlaikus secināts, ka Latvijā uzņēmēji vairāk uztraucas par gaidāmo breksitu, nekā ASV-Ķīnas tirdzniecības karu, lai gan 30% norāda, ka neviens no abiem notikumiem tos neietekmēs. Latvijā 27% no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pauduši uzskatu, ka breksits lielākā vai mazākā mērā viņus ietekmēs, kamēr Lietuvā 16% mazo un vidējo uzņēmumu minējuši, ka breksits viņus ietekmēs, bet Igaunijā - 18%.

Aptaujas dati liecina, ka 23% Latvijas un 20% Lietuvas respondentu ieskatā globālā ekonomika ietekmēs viņu uzņēmējdarbību. Savukārt gandrīz puse jeb 48% no aptaujātajiem Igaunijā pauduši uzskatu, ka viņu uzņēmējdarbību neietekmēs breksits vai Ķīnas-ASV tirdzniecības karš. Vienlaikus 2% no aptaujātajiem uzņēmējiem katrā valstī minējuši, ka no šiem ilgajiem politiskajiem procesiem būs ieguvēji.

No tiem Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvjiem, kuri atzinuši, ka viņu uzņēmējdarbībai kaitēs Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (ES), kā visbiežāko iemeslu minējuši to, ka valda neziņa, kādas būs breksita sekas uz globālo ekonomiku.

Pēc aptaujas datiem, Latvijā 36% uzņēmumu izjūt savu partneru vai klientu uzvedības maiņu, domājot par ārējās ekonomikas draudiem. Teju puse jeb 48% no Lietuvā aptaujātajiem uzņēmumiem un 36% Igaunijā aptaujāto mazo un vidējo uzņēmumu norādījuši, ka viņi sajūt biznesa partneru un klientu uzvedības maiņu, kas kļūst piesardzīgāki, lasot ziņas par Vācijas, kas ir lielākā Eiropas ekonomika, izaugsmes palēnināšanos un tuvojošos breksitu.

"Šodienas uzņēmēji ir jau pieraduši dzīvot neziņā par globālās ekonomikas nākotni - šī atmosfēra ir kļuvusi tik dabiska, ka vairs neizraisa papildu stresu, kaut arī, plānojot nākamā gada finanšu rezultātus, uzņēmēji ņem vērā prognozes par ekonomikas palēnināšanos," norādīja "Luminor Bank" filiāles Latvijā vadītāja Kerli Gabrilovica.