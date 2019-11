"Ādažu čipsu" ražotnes pakošanas automatizācijas iekārtā ieguldīt 1,2 miljoni eiro

Tāpat kompānijā norādīja, ka procesu modernizēšana un automatizācija, lai atbilstu mūsdienīgas ražotnes principiem, ir viens no lielākajiem šā gada projektiem "Ādažu čipsu" ražotnē, jo pieprasījums pēc kartupeļu čipsiem būtiski aug, kā arī "Orkla Latvija" ražo produkciju citiem "Orkla" grupas uzņēmumiem Skandināvijā, līdz ar to līdzšinējā ražošanas jauda bija nepietiekama. Jaunā robotizētā sistēma veicina ne tikai jaudas palielināšanu, bet sekmē arī precīzāku ražošanas plānošanu, kā arī palīdz izslēgt kļūdu iespējamību ražošanas procesā.

Norvēģu kompānija "Orkla" 2014.gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", savukārt oktobrī nolēma apvienot "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA "Orkla Confectionery & Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu "Orkla Foods Latvija".