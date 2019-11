Labi zināmas noziedzīgās shēmas, kurās iesaistīti SEB bankas klienti

Rebasso sadalīja naudu 150 pārskaitījumos un nosūtīja tos uz „nodokļu paradīzes” valstīm Klusā okeāna reģionā, cita starpā izmantojot Baltijas bankas. Viņš atzina, kā viltojis kontus, uz kuriem it kā pasūtījis dažādas preces, sākot no mēbelēm un elektronikas līdz augļiem un saldētām siļķēm.

2012. gadā advokāts tika nolaupīts, un no viņa ģimenes tika prasīts izpirkums 435 000 eiro apmērā, bet trīs nedēļas vēlāk Rebass tika atrasts miris vienā no mežiem netālu no Vīnes.

Mediji to pašu informāciju analizēja jau šī gada martā, skaidrojot, kā oligarhi no Krievijas vairījās no nodokļu apmaksas un slēpa savu naudu. Viens no šīs krāpšanas galvenajiem varoņiem bija Sergejs Roldugins, čellists un tuvs Krievijas prezidenta Vladimira Putina draugs.