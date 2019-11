Sabīne Skarule ir "H&M DESIGN AWARD 2020" uzvarētāja

Sabīnes kolekcijas iedvesma tika gūta no viņas atmiņām par bērnību Latvijā. Adīšanas tehnika ir vēl no pirms-interneta laika, kad Sabīne darināja drēbes kopā ar savu mammu. Sabīne izmantoja šo mantojumu un piešķīra tam jaunu skatu: adījumi ar dažāda lieluma valdziņiem, kā arī tradicionālo kostīmu piegrieztnes, kontrastā ar izteiktiem un sievišķīgiem piegriezumiem.

Sabīne pievienojas iepriekšējo gadu uzvarētājiem, kuri ir guvuši starptautiskus panākumus. 2017. gada uzvarētājs Ričards Kvinns (Richard Quinn) šobrīd ir viens no karstākajiem vārdiem modes jomā. Vienā no skatēm Viņas Majestāte Karaliene sēdēja pirmajā rindā, bet Cardi B Parīzē bija tērpusies no galvas līdz kājām puķainā tērpā no Kvinna kolekcijas. 2018. gada uzvarētāja Stefana Kuka (Stefan Cooke) kolekcijas tagad ir pieejamas tādos zināmos veikalos kā Dover Street Market, bet 2019. gada uzvarētaja Prija Aluvalia (Priya Ahluwalia) jau ir kļuvusi par paraugu jaunajai pārstrādes kustībai.