Nīderlandē top elektroauto ar saules baterijām

Nīderlandes kompānija Lightyear nupat prezentējusi prototipu Lightyear One, kas ar vienu uzlādes reizi spēj veikt līdz pat 725 kilometriem, turklāt papildus enerģiju smeļas no Saules. Ar to vien gan nepietiek, lai veiktu lielus attālumus, taču kompānijas iestrādes norāda uz gaidāmajām tendencēm autobūves industrijā.