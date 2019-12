Latvijas "veiksmes stāsta" slēptā puse. Aizliegums reklamēt ātros kredītus – tikai uz papīra

Smiltēns, kurš bija viens no ierobežojumu iniciatoriem, uzskata, ka šādos gadījumos likums tiek pārkāpts, jo reklāmu vizuālais vēstījums skaidri rāda, ka tiek reklamēts patēriņa kredīts. Arī tad, ja beigās seko piebilde, ka runa ir par saimniecisko darbību. Savukārt, atļaujot zīmola reklāmas, bijusi doma, ka uz sportistu formām varētu norādīt, kas viņus sponsorē, bet pašlaik it kā zīmola reklāmas veidotas tā, ka aicina izmantot pakalpojumu.

Viņa vaino nekvalitatīvi pieņemtos likuma grozījumus: “Tas parāda to, ko teicām pirms vēl likuma izmaiņas stājās spēkā – ka ierobežojumam nav jēga tādā veidā, kā tas ir uzrakstīts.” Jau pirms to pieņemšanas PTAC norādīja, ka aizliegums ir pārāk plašs un būtu jāierobežo tikai to saturs, piemēram, liedzot reklamēt it kā bezmaksas kredītus un lielo atlaižu kredītus. Vēl pirms izmaiņu stāšanās spēkā mainīt regulējumu aicināja arī Ekonomikas ministrija (EM), jo pašlaik likums liedz ne tikai ātro kredītu, bet arī cita veida aizdevumu, piemēram, pirkšanas uz nomaksu, hipotkāro un studējošo kredītu reklāmu. Saeimas Tautsaimniecības komisija EM piedāvājumu noraidīja kā nesagatavotu, un tagad ministrija grozījumus gatavojot vēlreiz.