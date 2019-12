“Rīgas satiksmes” konkurss: reputācijas risku dēļ izslēgti arī divi pagaidu valdes locekļi

(..) Es negribētu sagaidīt, ka es to uzzināšu, teiksim, pēc mēneša, diviem, trijiem, un tad man stāstīs, ka es to visu zināju un neko nedarīju, lai tā nebūtu. Tad labāk es pieņemu lēmumu pārsteidzīgi, intuitīvi nekā man pārmet bezdarbību.”

Atlaistais “Rīgas satiksmes” padomes priekšsēdētājs Normunds Narvaišs skaidro, ka savulaik darbojies Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas valdē, tāpēc pazīst gan Bemhenu, gan Aleksandru Brandavu, tomēr nekādas ietekmes no viņiem neesot. Tāpēc Narvaišs uzskata, ka padomes locekļi atlaisti tieši valdes konkursa pirmās kārtas atlases dēļ.

Viņš nenoliedz, ka komisija no tālākās dalības bija izslēgusi gan Jakrinu, gan pagaidu valdē iecelto “Rīgas satiksmes” administratīvo resursu pārvaldības direktori Elīnu Epalti-Drulli. Kopumā līdz pat 20 cilvēkiem tika izslēgti reputācijas problēmu dēļ.

“Viens no riska faktoriem bija dalība iepriekšējās valdēs, it sevišķi tajās, pret kurām ir celtas kaut kādas prasības, apsūdzības vai kriminālprocesi, un arī skatījāmies to, kas ir publiski pieejamajā telpā. Šeit vairāk bija atlases kompānijas darbs. Viņi skatījās visu informāciju, kas ir publiski pieejamajā telpā, tai starpā arī jūsu raidījumā “de facto” iepriekšējās ziņas par dažādām aizdomīgām darbībām,” stāsta Narvaišs.