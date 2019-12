Identificēti nejēdzīgākie šķēršļi konkurencei

Vienu no trim balvām "Konkurences aizstāvis 2019" saņēma uzņēmuma "Lursoft IT" pārstāve Daiga Kiopa, kura norādīja uz normatīvu grozījumiem, kas tādiem Uzņēmuma reģistra datu atkalizmantotājiem kā "Lursoft", "Firmas.lv", "Kredītinformācijas birojs" un "Crefo Rating" turpmāk apgrūtinās pakalpojumu sniegšanu, jo daļa no iepriekš Uzņēmumu reģistrā pieejamās informācijas ir klasificēta kā ierobežotas pieejamības un nav pieļaujama tās tālākizmantošana.