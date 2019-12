Jā, kaķi mēdz viebties, bet ne visi to spēj saskatīt

Zinātnieki beidzot apstiprinājuši to, par ko daudziem cilvēkiem aizdomas bija jau sen: kaķi ir noslēpumaini dzīvnieki, kuru uzvedība bieži vien nav izskaidrojama. Tomēr daži no mums ir iemācījušies uztvert un saprast to emociju pavedienus, piemēram, sejas izteiksmes un astes, ausu un ūsu stāvokli.