Piemaksas samazinātas, algu kāpums apturēts

Līdz ar to Andersonei ir taisnība gan tajā, ka piemaksa ir samazināta, gan tajā, ka pirmsskolas pedagogu atalgojums Rīgā kopumā šogad nepieauga – algas likme kāpusi par 40 eiro un par tikpat lielu summu samazināta piemaksa. RD uz jautājumu, kāpēc piemaksa ir mazāka, norāda – pašvaldība joprojām pedagogiem maksā vairāk nekā valsts noteikto minimālo likmi. Tiesa, kopš šā gada septembra “vairāk” nozīmē vairs tikai 10 eiro jeb 1,3%.

Turklāt arodbiedrības apkopojums atklāj vēl kādu būtisku niansi – ir pašvaldības, kas spēj nodrošināt pedagogiem pilnu slodzi jeb 40 darba stundas nedēļā. Rīgas to vidū nav, līdz ar to pedagogs, kas strādā vienā bērnudārzā standarta modelī (divi pedagogi un viens palīgs uz vienu grupu), saņem vēl mazāk – aptuveni 650 eiro “uz papīra”. Tiesa, daļā Rīgas bērnudārzu tiek pakāpeniski ieviests cits modelis – 1+2 jeb viens pedagogs un divi palīgi. Šādā variantā ar bērniem rīta un vakara stundās ir tikai palīgi, bet pedagoģe jeb audzinātāja strādā astoņas stundas dienā jeb vienu pilnu slodzi. Šiem pedagogiem Rīga nodrošina 214 eiro piemaksu, līdz ar to kopējā alga ir 964 eiro pirms nodokļiem. Modelis 1+2, ko LIZDA vadītāja Inga Vanaga uzskata par bērniem nedrošu, šogad ieviests 15% visu Rīgas pirmsskolu grupu.