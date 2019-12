"Vingruma" Laimdota: Gribu noguruma un izsalkuma sajūtu, kas man bija visas šīs 10 nedēļas

Nu tad tā – 10 nedēļas ir cauri. Neticu, ka es to izdarīju. Tagad jau liekas, nemaz tik grūti nebija, kaut visi atceras, kā es sākumā čīkstēju un pīkstēju, elsu un pūtu. Un neticēju, ka to varēšu. Kaut visi pārējie ticēja. Un te nu es esmu – 10 nedēļās -9,7 kg un 11 cm no apkārtmēra. Diezgan daudz, kaut atkal jau uz kopējā fona tāds sīkums vien ir, vajag jau vēl un vēl. Bet nu ko es te atkal neapmierināta!!!