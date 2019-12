Latvijas Bankas prezidenta amatā stājas Mārtiņš Kazāks

Iepriekš Kazāks ieņēma Latvijas Bankas padomes locekļa amatu. Viņš bija viens no četriem plašāk izvērtētiem bankas vadītāja amata kandidātiem.

Iepriekš Kazāks bijis vadošais ekonomists Finanšu ministrijas Makrofiskālās analīzes un prognozes departamentā, kā arī bijis pētniecības asistents "International Research and Exchanges Board" (IREX) Rīgas birojā. No 2000.gada septembra līdz 2001.gada jūnijam un no 2001.gada septembra līdz 2002.gada jūnijam Kazāks bijis pētnieka asistents Londonas Universitātes koledžas Slāvu un Austrumeiropas studiju skolas Sociālo zinātņu departamentā.