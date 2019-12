Ievestā benzīna apmērs 10 mēnešos sarucis par 5,2%, dīzeļdegvielas - par 3,3%

No Lietuvas šogad desmit mēnešos Latvijā ieveda 138,829 miljonus litru benzīna, kas ir 64,3% (gadu iepriekš - 62,7%) no kopējā importētā benzīna apmēra, bet no Somijas - 70,82 miljonus litru jeb 32,8%. Salīdzinājumā ar 2018.gada attiecīgo periodu no Lietuvas ievestā benzīna apmērs ir sarucis par 2,8%, savukārt no Somijas ievestā benzīna daudzums ir samazinājies par 10,4%.