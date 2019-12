1966. gadā Ņujorku ietina indīgs smogs, nogalinot vismaz 169 cilvēkus

Kā vēstīts izdevumā “All That Is Interesting”, piesārņojums Ņujorkā 20. gadsimta 60. gados bija postoši liels. Tajā laikā viens no biežākajiem nāves cēloņiem bija plaušu emfizēma un hroniskais bronhīts, kas tika saistīts ar smēķēšanu un gaisa piesārņojumu kopumā.