Kur nedrīkstēs braukt un stāvēt jaunā gada sagaidīšanas svinību laikā

Tāpat arī no 31. decembra plkst. 18.00 līdz 1. janvāra plkst. 4.00 tiks slēgta satiksme Kaļķu ielā, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam (izņemot ar Rīgas domes izsniegtām caurlaidēm).

No 30. decembra plkst. 22.00 līdz 1. janvāra plkst. 15.00 tiks organizēta divvirzienu satiksme Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukumā, posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

Vēršam uzmanību, ka no 30. decembra plkst. 8.00 līdz 1. janvāra. plkst. 7.00 tiks slēgta transportlīdzekļu un gājēju satiksme uz AB dambja, kā arī no 31. decembra plkst. 23.30 līdz 1. janvāra plkst. 00.20 nepieciešamības gadījumā tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Kuģu ielā, Trijādības ielā, posmā no Kuģu ielas līdz Staraja Rusas ielai, nobrauktuvē no Akmens tilta uz Kuģu ielu, Mūkusalas ielā zem Akmens tilta un uz Akmens tilta.