IZM: Daudzas pašvaldības pašas izmaiņas izglītības iestāžu tīklā veikt neplāno

Piemēram, pašvaldībām, kurās ir vismaz divas vidējās izglītības iestādes un abas šobrīd neatbilst piedāvātajiem kritērijiem, ir iespējams nodrošināt atbilstošu skolēnu skaitu 10.-12.klasē, apvienojot abas izglītības iestādes vai nododot vidējās izglītības programmu īstenošanu tikai vienai no tām, norādīja ministrijā. Līdzīgi modelējamas situācijas saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu.

IZM atgādināja, ka no 1.septembra vidējā izglītībā tiks uzsākta pakāpeniska jaunā mācību satura īstenošana, kas vienlaikus paredz vidējās izglītības iestādē izvēles iespējas starp vismaz diviem padziļināto kursu komplektiem.

Kontekstā ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu turpmākā izglītības iestāžu tīkla kārtošana būs atkarīga no pašvaldību spējas vienoties, nonākt pie optimāliem risinājumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību skolēniem. "Arī tiekoties ar pašvaldību pārstāvjiem, secināms, ka tās pašvaldības, kuras administratīvi teritoriālās reformas rezultātā plānotas kā attīstības centrs, saredz un plāno izglītības iestāžu tīkla attīstību," norādīts ziņojumā.

Informatīvajā ziņojumā apgalvots, ka pēc sarunu noslēgšanās ar pašvaldībām ministrija izvērtēs nepieciešamos grozījumus pedagogu darba samaksas modeļa pilnveidei un rosinās Finanšu ministrijai izvērtēt pašvaldību izdevumus izglītībai. To plānots darīt šī gada aprīlī, savukārt janvārī ministrija rosinās sarunas ar privāto vidējās izglītības iestāžu pārstāvjiem, lai pārrunātu jaunā satura un pieejas pakāpenisku ieviešanu vidusskolās

Ministre skaidroja, ka Latvijā ir nedaudz virs 600 skolu. Pēc viņas paustā, aptuveni 370 skolu paliek tādas, kādas tās ir, bet apmēram 200 skolām ir jādomā par izglītības pakāpes maiņu. Visvairāk to esot Daugavpilī un Rīgā.

Viņasprāt, šajos gadījumos viens no risinājumiem varētu būt saimes skola. Proti, kādas citas skolas filiāle, bez administrācijas. Kā skaidro ministre, vēlams, lai tā būtu skola no 1. līdz 3. vai 4.klasei, bet pēc kompetenču pieejas standarta būtu labāk, ja tā būtu līdz 3.klasei, jo 4.klasē sākas jauna pakāpe. Šajā skolā pilnu slodzi strādātu divi skolotāji un kāds no atbalsta personāla.