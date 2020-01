Pērn sasniegts visu laiku augstākais likvidēto uzņēmumu skaits

Lielais likvidēto uzņēmumu skaits pirmajā brīdī, protams, raisa neizpratni par to, kādi faktori gan veicinājuši tik strauju likvidēto uzņēmumu skaita pieaugumu, taču "Lursoft" jau vēstīja, ka Uzņēmumu reģistrs veicis vienkāršotās likvidācijas procesu augsta riska klientiem, visupirms no reģistra izslēdzot tās juridiskās personas, kuri nav atklājuši patiesā labuma guvēju un dalībnieku vidū ir ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas.

Tas darīts ar mērķi uzlabot situāciju naudas atmazgāšanas novēršanas un uzņēmējdarbības vides drošības jomā Latvijā. Tā rezultātā pērn bijušas reizes, kad vienas dienas laikā vien vienkāršotas likvidācijas kārtībā no reģistra izslēgti uzreiz vairāki simti uzņēmumu.

Pēc "Lursoft" apkopotās informācijas, teju desmitajai daļai no pērn likvidētajiem uzņēmumiem nav zināma to darbības nozare, savukārt 3,5% no pagājušajā gadā likvidētajiem uzņēmumiem iepriekš nodarbojušies ar dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību, bet vēl 2,6% - ar restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumu sniegšanu.