Putina sabiedrotais Grefs, viņa komanda un greznā dzīve, ko nodrošina vienkāršo cilvēku kredīti

“Brīnumi nenotiek. “Sberbank” pat neslēpj to, ka audzē savu bagātību uz parasto iedzīvotāju rēķina. Baņķieri jau smej – ja nebūtu budžeta deficīta, tad tas būtu jāizdomā. Jo “Sberbank”, neņemot vērā privātpersonas, kreditē arī Krievijas reģionus. Subjekti maksā procentus. Arī tos klientus no komercbankām, kuras zaudē licences, “Sberbank” naski pārvilina pie sevis,” komentē Maskavas Valsts Starptautisko attiecību institūta Starptautisko finanšu katedras profesors Valentīns Katasonovs.

Tāpat šo “resno runču”, kā nereti dēvē banku vadītājus, īpašumā ir arī banku akciju paketes, kas viņiem ļauj kabatās ielikt lielāko daļu no kopējās peļņas. Pārējo peļņas daļu saņem pārējie dividenžu saņēmēji, no kuriem gandrīz puse ir ārzemnieki.

Atšķirībā no ierēdņiem un parlamentāriešiem, valsts baņķieriem augsti ienākumi formāli ir legāli. Līdz ar to viņi likuma robežās var investēt savus līdzekļus.

Tieši IT speciālisti ir galvenais Grefa spēks bankā. Tā, piemēram, uzņēmums “Marvis” darījumos ar banku nopelnījis 26 miljardus rubļu jeb 375 miljonus eiro. Par tādu summu banka saņēmusi tehnisko un programmatūras nodrošinājumu. Savukārt firmas vadītājs Sergejs Gidrins ir viens no figurantiem dažādās lietās par korupciju, ko izmeklē Organizētās noziedzības un korupcijas pētniecības centrs (OCCRP). Gidrins saņemto naudu no valsts līdzekļiem ar dažādu fiktīvu kompāniju palīdzību veiksmīgi izvedis no valsts.