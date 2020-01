Baltijas mazie un vidējie uzņēmumi šogad lielu izaugsmi negaida

Tostarp Igaunijā 50% mazo un vidējo uzņēmumu prognozējuši, ka šogad to pārdošanas apmēri būs līdzīgi kā pagājušajā gadā, kamēr Latvijā šādu viedokli paudis 41% respondentu, bet Lietuvā - 42%.

Kronberga atzīmēja, ka Latvijas uzņēmēji ir nedaudz optimistiskāki, plānojot uzņēmējdarbības paplašināšanu, – to šogad plāno īstenot 41% Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu, kamēr Lietuvā un Igaunijā attiecīgi 35% un 36%. Uzņēmumi, kas paredz paplašināšanos 2020.gadā, lielākoties plāno palielināt preču un pakalpojumu eksportu, kā arī nodrošināt jaunu produktu ieviešanu tirgū.

Tajā pašā laikā no Latvijas un Lietuvas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 15% šogad neplāno paplašināšanos, jo ir piedzīvojuši būtisku izaugsmi pagājušajā gadā, kamēr Igaunijā šādu iemeslu minējuši 8% aptaujāto uzņēmumu. Savukārt 11% Baltijas valstu uzņēmumu paplašināšanās plānus atlikuši saistībā ar breksita neskaidrībām. Daļa uzņēmēju arī minējuši, ka neplāno paplašināt uzņēmējdarbību, jo ir pamanījuši lēnāku patērētāju pieprasījuma līmeni vai arī gaida ekonomikas attīstības tempa palēninājumu.

Kronberga minēja, ka uzņēmumu noskaņojums ir drīzāk nogaidošs arī saistībā ar darbinieku skaita palielināšanu - lielākā daļa jeb 64% Baltijas valstīs aptaujāto uzņēmumu norādījuši, ka šogad neplāno palielināt darbinieku skaitu. Uzņēmēji arī saskaras ar problēmām kvalificēta darbaspēka piesaistīšanā - Latvijā un Lietuvā katrs desmitais uzņēmums būtu gatavs nekavējoties pieņemt darbā kvalificētus darbiniekus, lai paplašinātu darbaspēka apjomu, savukārt Igaunijā 18% būtu gatavi palielināt darbinieku skaitu kaut šodien, bet to nevar izdarīt, jo tirgū novērojams kvalificēta darbaspēka trūkums.

"Ekonomisti norāda, ka ekonomikas izaugsmes cikls ir sasniedzis savu augstāko punktu, un turpmākos gadus ekonomikas izaugsme vājināsies, lai gan no recesijas, visticamāk, izdosies izvairīties. Acīmredzot to apzinās arī mazie uzņēmēji, ņemot vērā, ka daļa no tiem nākamā gada prognozēs norāda, ka jau ir pamanījuši izmaiņas pieprasījumā," atzīmēja "Luminor Bank" filiāles Latvijā vadītāja Kerli Gabrilovica.