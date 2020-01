Vidējais pensijas apmērs pērn pieaudzis par 31 eiro

VSAA skaidro, ka pabalstu izmaksā divās daļās - pirms un pēc dzemdībām. Pirmā daļa tiek maksāta par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām, kamēr otro daļu - par šādu pašu kalendāro dienu skaitu - maksā pēc bērna piedzimšanas. To piešķir 80% apmērā no pabalsta pieprasītājas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, un to aprēķina, vadoties pēc apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību.