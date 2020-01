Labai lasītprasmei nepieciešams visu iesaistīto pušu saskanīgs kopdarbs

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development - Ekonomiskās sadarbības un attīstbas organizācija) starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā PISA (Programme for International Student Assessment) ik pēc trim gadiem tiek vērtēta 15 gadus vecu skolēnu kompetence lasīšanā, matemātikā, dabaszinātnēs un vēl citās jomās. 2018. gada pamatpētījumā piedalījās 5985 Latvijas skolēni no 308 skolām.