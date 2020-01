"Moneyval": Latvijai ir izdevies panākt progresu cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu

“Moneyval” ir pārbaudījis arī jauno prasību ieviešanu saistībā ar FATF ieteikumiem, un to, kā Latvijai sekmējies ar to ieviešanu kopš 2018. gada jūlija. Tas it īpaši attiecināms uz ieteikumiem saistībā ar banku iekšējās kontroles un ārvalstu filiālēm, kā arī to meitasuzņēmumiem, kā arī par banku konfidencialitāti.