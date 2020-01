Pēdējais bija sāpju pilns kliedziens. Apollo 1 astronautu traģiskā bojāeja

No kreisās: Edvards Vaits, Virdžils Grisoms, un Rodžers Čeifī

Pieredzējušākais komandas dalībnieks Grisoms īsi pirms kabīnes aizdegšanās nespēja slēpt savu aizkaitinājumu par problēmām ar komunikāciju, vadības centram sakot: “Kā mēs komunicēsim uz Mēness, ja nevaram to izdarīt starp divām trīs mājām?”

Pēc deviņām sekundēm viens no komandas locekļiem iekliedzās: “Hei!” Pēc mirkļa, iespējams, Vaits, nervozi izkliedza: “Mums kabīnē ir ugunsgrēks!”

Pēc ugunsgrēka NASA nekavējoties ķērās klāt izmeklēšanai un atklāja vairākas dizaina, inženierijas un kvalitātes kontroles nepilnības, kā arī secināja, ka ugunsgrēku izraisīja dzirkstele vados, kas radās blakus kapsulas grīdai. Paaugstinātais spiediens kabīnē neļāva astronautiem atvērt durvis un glābt savu dzīvību, bet pacelšanās laukuma strādniekiem vajadzēja veselas piecas minūtes, lai atvērtu lūku no ārpuses.

Dažas sekundes pirms savas nāves Grisoms bija atsprādzējies un izlīdis no savas sēdvietas, iespējams, lai palīdzētu Vaitam atvērt lūku. Lielais karstums un izkusušais materiāls bija burtiski piekausējis astronautus klāt dažādām kabīnes daļām, bet Grisoms un Vaits bija sakusuši viens pie otra. Čeifī no savas vietas nebija izkustējies.

Pēc pusnakts tika sākta astronautu mirstīgo atlieku izņemšana no kapsulas. Bija vajadzīgas 90 minūtes, lai to izdarītu. 27 pacelšanās laukuma tehniķi tika nogādāti slimnīcā, jo saindējās ar toksiskajām gāzēm.

Tika veiktas vairākas izmaiņas Apollo kosmosa kuģa dizainā, lai uzlabotu drošību. Viegli uzliesmojošā skābekļa vide simulācijās tika aizstāta ar slāpekļa un skābekļa maisījumu. No kabīnes tika aizvākti viegli uzliesmojošie materiāli. Viens no nozīmīgākajiem uzlabojumiem bija kapsulas lūka, kas tika izveidota tā, lai vajadzības gadījumā astronauti to varētu nekavējoties atvērt arī augsta spiediena apstākļos.