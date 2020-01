Aušvicā izdzīvojušais: Es paliku dzīvs tikai sagadīšanās dēļ

“Atcerēties to visu man vienmēr ir bijusi kā spīdzināšana, vai spējat to iedomāties? Es brīnos, kā es vispār spēju to laiku pārdzīvot,” stāsta pensionētais rūpnīcas strādnieks Kovaļevs, kuram šobrīd ir 92 gadi.