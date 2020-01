Karstums Vezuva izvirduma laikā cilvēku smadzenes pārvērta “stiklā”

Kad mūsu ēras 79. gadā izvirda Vezuvs, no tā izdalījās gāzu un akmeņu lavīna, kas bija tik karsta, ka burtiski uzvārīja cilvēku asinis, miesu pārvērta tvaikā un pat izmainīja smadzeņu struktūru, pārvēršot to stiklam līdzīgā substancē, rakstīts jaunā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “The New England Journal of Medicine”.