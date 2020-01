Nosaukta "zaļākā kompānija" pasaulē

No uzņēmumiem, kas visā pasaulē ir viszināmākie, un kuru vērtība ir mērāma simtos miljardos dolāru, “ zaļāko uzņēmumu topā ” ir nonākuši vairāki. Tā, piemēram, “Google” māteskompānija “Alphabet” ierindojas 62. vietā, elektromobiļu ražotājs “Tesla” ieņem 74. vietu, bet japāņu autobūves uzņēmums “Toyota” - 92. vietu. Vairāki uzņēmumi ir zaudējuši vietu šajā topā, tāpat – ir arī vairāki jaunpienācēji. Taču – šī topa pirmo vietu ieņem Dānijas atjaunojamās enerģijas kompānija “Ørsted”, kurai “zaļākās kompānijas” gods tika piešķirts Davosas foruma laikā.

Jāpiebilst, ka “Ørsted” nav jaunpienācējs “zaļāko kompāniju” topā. 2019. gadā Dānijas firma ieņēma ceturto vietu, taču pēdējā gada laikā spēja pakāpties līdz līdera pozīcijai. Šī ir pirmā enerģētikas kompānija, kurai ir izdevies mainīt savu darbību, atsakoties no fosilo kurināmo enerģijas avotiem, pilnībā izmantojot atjaunojamos enerģijas resursus.

Šeit gan rodas jautājums – kā pētnieki ir ieguvuši šādu rezultātu? Izpētes kompānija “Corporate Knights”, kuru devīze ir “tīra kapitālisma balss”, ir novērtējusi katru firmu, izmantojot kopumā 21 svarīgu darbības rādītāju. To vidū ir atkritumu pārstrāde, radītās emisijas, energoefektivitāte, produktivitāte, attiecībā uz enerģijas izmantošanu, ūdens izmantošana, nodokļu apmaksa, sieviešu skaits vadošajās pozīcijās, kā arī citi faktori.

“Ørsted” ģenerāldirektors Henriks Pulsens saka, ka viņš ir “ārkārtīgi lepns” par to, ka viņa vadītais uzņēmums ir atzīts par zaļāko no kopumā 7000 firmām, kuras pētnieki iekļāva pētījumā. Viņš piebilda, ka “mūsu saknes bija tradicionāla, fosilo kurināmo enerģētikas kompānija, taču mums ir izdevies mainīt savu darbību un kļūt par vienu no lielākajām atjaunojamās enerģijas kompānijām pasaulē”.