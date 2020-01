Rīgas būvvalde tā arī neaptur nelikumīgu telpu izmantošanu Andrejostā

Kluba telpas – kādreizējā ostas darbnīca un tai blakus ierīkotā milzīgā, baltā telts - beidzot gan nodotas ekspluatācijā 2019.gada maijā. Taču restorāna būves joprojām nav legalizētas. Rīgas būvvalde iespējamam sodam sarosījās tikai tagad pēc atkārtotas “de facto” intereses. Līdz šim sodi bijuši salīdzinoši niecīgi, lai gan būvvalde varēja pat katru nedēļu par neatļautu ēku izmantošanu iekasēt līdz pat 10 000 eiro. Līdz šim sodi piemēroti tikai trīs reizes; visi 2015.gadā – no 2200 līdz 2700 eiro.

Tikmēr restorāna ēka, kas joprojām ir Rīgas būvvaldes pārziņā, tā arī nav nodota ekspluatācijā. Tomēr pats restorāns turpina netraucēti darboties. Kad “de facto” par to stāstīja 2018. gadā, restorānam nebija arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) atļaujas. Tagad ir. Lai to dabūtu, restorāns dokumentos pozicionēts kā mobilās ēdināšanas iestāde. Ja PVD atļaujas prasītu kā restorānam, būtu vajadzīgi dokumenti par to, ka ēka ir nodota ekspluatācijā.