Pērn anulētas licences septiņiem nebanku kredītdevējiem

"Protams, mums nav tiesību oficiāli prasīt komersantiem skaidrojumu par viņu rīcības motīviem, taču tā ka lielākā daļā no viņiem bija mazās sabiedrības, tad pirmšķietami iepriekšējos periodos vērojamais klientu skaita samazinājums un normatīvos ietvertais kredīta kopējo izmaksu jaunais ierobežojums un no otras puses uzraudzības gada nodevas maksas palielinājums varētu būt nesavienojami jēdzieni uzņēmējdarbības turpināšanai," atzina Zarāne.

Tajā pašā laikā viņa norādīja, ka pieņemtie grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kā arī grozījumi Ministru kabineta noteikumos par speciālo atļauju jeb licenci patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, ar kuriem no 2020.gada 1.janvāra no 14 225 eiro līdz 55 000 eiro gadā ir palielināta valsts nodeva par patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja uzraudzību, jau ir atstājuši ietekmi uz nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju skaitu, proti, tas ir samazinājies. "Virkne komersantu 2019.gadā paši atteicās no speciālās atļaujas un izvēlējās neturpināt patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu. Īpaši tas attiecas uz maziem uzņēmumiem," sacīja Zarāne.