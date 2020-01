Skolotāji tiesājas ar Rīgas domi par solīto kompensāciju neizmaksāšanu

Kompensācijas saņēma tikai tie darbinieki, kuri no darba skolā aizgāja pavisam. Skolas pedagogiem kompensācijās pienākoties no 137 eiro līdz pat vairāk nekā 4000 eiro.

Valsts darba inspekcija ir saņēmusi sūdzības no četru skolu kolektīviem, un visās izvērtēšanās slēdziens ir tas pats - neatkarīgi no tā, vai darbu skolotājs turpina jau citā skolā vai nē, kompensācijas bija jāizmaksā. "Redzēsim, ko par to teiks tiesa, bet es tiešām ceru, ka darbiniekiem tas beigsies pozitīvi," pauda Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītāja Baiba Puķukalne.