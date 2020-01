Tramps un Baltais nams cenšas nepieļaut Boltona liecināšanu impīčmenta prāvā

Demokrātiem Senātā ir 47 no 100 vietām, un tas nozīmē, ka viņiem ir nepieciešamas vismaz četru republikāņu balsis, lai panāktu, ka Boltons tiek izsaukts liecināt Trampa impīčmenta prāvā.

"Vai tas ir ticami, vai tomēr nav," vaicāja demokrātu senators no Ņujorkas. "Iespējams, ka nav. Bet vai tā ir pieklājīga, laba iespēja? Jā."

Tramps mudināja republikāņus noraidīt centienus panākt liecinieku izsaukšanu, kad par to piektdien notiks balsošana, kā arī kritizēja Boltonu.

"Viņam ir visi valsts noslēpumi no tā laika, kad viņš bija nacionālās drošības padomnieks," sacīja Filbins.

Demokrāti mēģina panākt, lai Boltons tiktu izsaukts liecināt impīčmenta prāvā, pēc ziņām, ka viņa iecerētā memuāru grāmata "The Room Where It Happened" ("Istaba, kur tas notika") apstiprina galveno impīčmenta apsūdzību pret Trampu.