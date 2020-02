Vairāki nebanku aizdevēji pārtraukuši darbību: kas mainījies kreditēšanas nozarē?

Runājot par to, vai nebanku kreditētāju skaita samazināšanās dēļ bankas saņemt vairāk pieprasījumus pēc, piemēram, patēriņa kredītiem, Mironovs saka, ka pašlaik redzama pretēja tendence – publiskajā telpā samazinās banku īpatsvars un līdz ar to arī klientu informētība par atbildīgiem finanšu risinājumiem.

"Ja 2018. gadā savas iespējas aizņemties bankā pārbaudīja aptuveni 60 000 cilvēku un no kuriem tikai 10% pieteicās kredītam, tad pēc likuma grozījumiem šis skaitlis ir samazinājies vairāk kā divas reizes. Uzsvēršu vēlreiz, ka skorings mājas lapā kalpo kā informatīvais rīks, ar ko katrs, aizpildot elektronisku formu, tiešsaistē var pārbaudīt savas iespējas saņemt kredītu bankā – pakalpojumu, kas būs caurspīdīgs, ar saprātīgiem nosacījumiem un ņems vērā reālās klienta iespējas," saka Mironovs.

Jāatgādina, ka no 2019.gada 1.jūlija Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ir noteikts jauns kredīta kopējo izmaksu ierobežojums - 0,07% dienā no izsniegtās aizdevuma summas.

Pēc PTAC veiktā aprēķina, vispārīgā gadījumā, lai kredīta devēji nodrošinātu likumā noteiktā ierobežojuma izpildi, jaunos īstermiņa kredītu līgumos ar atmaksu līdz 30 dienām aizņēmuma procentu likmei par aizdevuma izmantošanu nevajadzētu pārsniegt 25,5% gadā, bet gada procentu likmei - 28,8%, savukārt kredītiem ar aizdevuma atmaksas grafiku un kredītlīnijām, kurās noteikts minimālais maksājums, un grafiku izveidošanā tiek piemērota anuitātes metode, aizņēmuma procentu likmei par aizdevuma izmantošanu nevajadzētu pārsniegt 44% gadā, bet gada procentu likmei - 60%.

Tāpat no Jaunā gada valsts nodeva par speciālās atļaujas jeb licences izsniegšanu tiks paaugstināta no 71 140 eiro līdz 250 000 eiro, savukārt ikgadējā valsts nodeva par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību paaugstināta no 14 225 eiro līdz 55 000 eiro.