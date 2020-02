Plastmasas piesārņojuma dēļ jūras putnos uzkrājas toksiskas ķimikālijas

Plastmasas piesārņojums jūras vidē ir ļoti izplatīts visā pasaulē. 2015. gada pētījumā atklāts, ka katru gadu planētas okeānos nonāk astoņi miljoni tonnu plastmasas atkritumu. Tik liels plastmasas daudzums okeānos nozīmē to, ka palielinās jūras dzīvnieku daudzums, kas norij šo plastmasu. Tas vides ekspertiem liek domāt par to, kā tas ietekmē jūras dzīvību kopumā.

Tikmēr pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”, izvirzīta teorija, ka līdz 2050. gadam 99 procenti jūras putnu būs uzņēmuši plastmasu.