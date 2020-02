Kādā attīstības posmā ir vakcīna pret jauno koronavīrusu?

Kopš jūras velšu tirgus darbinieki pagājušā gada beigās sāka slimot ar šo vīrusu, eksperti ir centušies noskaidrot, no kurienes tas ir cēlies, kā izplatās un kādas varētu būt zāles pret to.

Vakcīnas radīšanas projekti ir daļa no šiem procesiem un norisinās pētniecības iestādēs visā pasaulē.

“Parasti ir vajadzīgi gadi, lai izstrādātu vakcīnu un novestu to līdz punktam, kad to drīkst izmantot cilvēkiem. Tiesa, daudz darba jau ir izdarīts SARS un MERS pētniecībā, tāpēc vakcīnas izstrādes process pret “2019-nCoV” nav jāsāk no nulles,” komentēja vakcīnu un viroterapijas speciāliste Brenda Hoga.