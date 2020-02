Rokas kā princesītei jeb rūpes par roku ādu vēsajā laikā

Vēsais ziemas mēnešu laiks, kā arī pavasarim raksturīgie vējainie laikapstākļi un sausais gaiss spēj ļoti negatīvi ietekmēt mūsu roku ādu. Savukārt iekštelpās ādas stāvokli ietekmē sausais apkures sezonas gaiss, kā arī, veicot mājas darbus, mūsu roku āda saskaras ar visdažādākajiem pārbaudījumiem. Lai šajā laikā pienācīgi rūpētos par roku ādu, ir pareizi jāizvēlas roku krēms un ieteicams veikt pīlingu. Tas nolobīs ādas atmirušās šūnas, līdz ar to krēms iedarbosies daudz efektīvāk. Pēc pīlinga var uzklāt arī roku masku vai biezāku krēma kārtu un pagaidīt 10-15 minūtes, atliekas iemasēt ādā vai noņemt ar salveti.

Tāpat ļoti būtiski, veicot ikdienas mājas darbus (trauku, grīdu u.c. mazgāšanu), lietot gumijas cimdus, lai pasargātu rokas no sadzīves ķīmijas un ūdens iedarbības!

Krēmus rokām, it īpaši ziemas periodā un pavasara sākumā, ieteicams izvēlēties ar tādām sastāvdaļām kā šī sviests, pantenols, glicerīns un urea jeb urīnviela, mandeļu un argana eļļa. Tie palīdzēs mitrināt un pabarot roku ādu un nagus, un padarīs ādu mīkstu un veselīgu. Taču atcerieties – roku krēms iedarbosies vislabāk, ja jūs to lietosiet regulāri!

Vīrusu laikā īpaši būtiska ir bieža roku mazgāšana, taču, kā to darīt tā, lai nesausinātu roku ādu? N.Gavriļčenko iesaka rokas mazgāt siltā ūdenī. Attīrīšanai izmantojiet maigas, krēmveida šķidrās ziepes, kas domātas jutīgai ādai. Šāda kopšana palīdzēs nepārsausināt roku ādu.

Ir daudz vienkāršu līdzekļu, ko varam izmantot roku ādas kopšanai. Piemēram, kafijas biezumus var izmantot kā maigu eksfoliējošo līdzekli. Ja mājās ir kāda no dabīgām eļļām, sajauciet to ar kafijas biezumiem un maigi pamasējiet roku ādu, kā arī kutikulu zonu. Tādā veidā jūs attīrīsiet roku ādu no atmirušām šūnām un panāksiet ekspress manikīra efektu. Taču šo procedūru nevajadzētu veikt biežāk kā reizi nedēļā!