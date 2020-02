FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Otrdien Sanfrancisko, Kalifornijas štatā norisināsies Samsung jaunāko produktu globālā pirmizrāde. Gaidāms, ka starp galvenajiem jaunumiem būs pārlokāmais viedtālrunis Galaxy Z Flip, kā arī Galaxy S20 viedtālruņu saime - Samsung Galaxy S20, Galazy S20 Plus un Galaxy S20 Ultra. Jūsu uzmanībai piedāvājam tiešraidi no pirmizrādes. Tā sāksies plkst.20, bet galvenie jaunumi tiks izrādīti no plkst.21 pēc Latvijas laika.