Baltijas zemnieki Briselē protestēs pret negodīgu lauksaimniecības politiku

Latvijas lauksaimniekus pārstāvošajās nevalstiskajās organizācijās atgādina, ka esošā lauksaimniecības atbalsta sistēma nenodrošina līdzvērtīgus konkurences apstākļus visiem ES lauksaimniekiem. Liela daļa Eiropas valstu lauksaimnieku saņem ļoti dāsnus maksājumus, līdz pat trīs reizēm no ES vidējā līmeņa, kamēr Latvija nākamā perioda noslēgumā - 2027.gadā sasniegs 77% no ES vidējā tiešmaksājumu līmeņa.

Latvijas lauksaimniekiem negodīgi sadalītais lauksaimniecības finansējums ir nepieņemams. Latvijas lauksaimniekus pārstāvošo nevalstisko organizāciju ieskatā klaji aplams ir arī uzskats, ka valstīs, kur lauksaimnieki saņem zemāku ražošanas atbalstu, ir attiecīgi zemākas ražošanas izmaksas. LOSP atgādina, ka ar lauksaimniecību saistītie izdevumi, tajā skaitā par elektrību, mēslojumu, dīzeļdegvielu un citiem, Latvijā sasniedz ES vidējo līmeni vai pat pārsniedz to.

LOSP atgādina, ka Latvijas lauksaimniekiem ir pastāvīgi jāpielāgojas mainīgajiem apstākļiem, un no visiem ES lauksaimniekiem tiek prasīti vienādi ES Kopējās lauksaimniecības politikas vides standarti, taču Latvijai tie ir jāizpilda ar ievērojami zemāku atbalstu, tostarp lauku attīstības finansējumu nākamajā ES Kopējās lauksaimniecības politikas plānošanas periodā plānots samazināt par 15%, kamēr saskaņā ar EK izvirzītajiem mērķiem vismaz 40% no lauku attīstības finansējuma plānots atvēlēt vides un klimata mērķu sasniegšanai. Neizprotamas ir arī papildus prasības tiešo maksājumu saņemšanai.

"Sabiedrība un politiķi no lauksaimniekiem sagaida aizvien vairāk - ne tikai saražot lētu pārtiku, bet saražot to, izmantojot maksimāli vidi saudzējošas metodes, rūpēties par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, samazināt klimatu ietekmējošo gāzu emisiju utt. Tai pat laikā atbalsts kuru piedāvā Latvijas zemniekiem arī nākamajā periodā tiek paredzēts vien 77% no ES vidējā," sacīja Dzelzkalēja-Burmistre, piebilstot, ka lauksaimniecībai ir jāatvēl adekvāts un konkurenci nekropļojošs finansējums šo mērķu sasniegšanai.