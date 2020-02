Kur pieskarties, lai izrādītu mīlestību? Par ko šie pieskārieni liecina?

Gadu gaitā esmu lasījusi daudz kontraversālu rakstu par seksu un mīlestību. Sekss cilvēkus ļoti interesē. Un es ticu, ka attiecības, kas veidotas uz uzticēšanās pamatiem, kuras piepilda laipnība, izpratne un dāsnums, nozīmē arī vairāk seksa. Mazāk paļaujoties uz to, ka vairāk seksa rotaļlietu, pornogrāfijas vai BDSM ekipējuma ieviešana skapī, varētu nodrošināt vairāk seksa. Tomēr lielai daļai laipnu un draudzīgu cilvēku ar laiku ir tendence nodarboties ar seksu retāk un tas savukārt var novest pie tā, ka samazinās savstarpējā uzticēšanās, tuvības sajūta un saikne. Rotaļlietas te, diemžēl, nevar daudz palīdzēt.

Tāpēc es nodomāju, ka te ir kas vairāk kā tikai emocijas un dzimumsakari, un izrādās, ka ir! Pieskāriena nozīme ir pastiprināti pētīta un daudzi par to zina un ir dzirdējuši, tomēr ikdienā mums ir tendence par to aizmirst. Arī ar mani tas notika. Es atceros pieskārties un samīļot savus bērnus, paņemt klēpī, saģērbjot, pagulēt blakus vakarā un no rīta modinot. Bet mēs mēdzam aizmirst pieskāriena lielo nozīmī, kad runa ir par mūsu partneri.