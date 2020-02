Bezrietumība. Kāda būs pasaule, ja Rietumi nokāps no politiskās skatuves?

Šobrīd pasaulē vienlaikus notiek divi svarīgi procesi: izmaiņas globālajā varas sadalījumā un strauja tehnoloģiskā attīstība, kas kopā rada nemiera (restlessness) un trauksmes sajūtu. Pasaule kļūst mazāk rietumnieciska, un paradoksālā kārtā tādas kļūst arī pašas Rietumvalstis. Pētnieki to nokristījuši par "bezrietumību" jeb Westlessness.

Vairākus gadu desmitus jautājumā par to, kas vieno Rietumus, valdīja vienprātība: liberālā demokrātija un cilvēktiesības, tirgus ekonomika un sadarbība starptautiskajās institūcijās. Taču tagad arvien prominentāka kļūst neliberālā un dziļi nacionālistiski noskaņotā nometne, kas uz Rietumiem raugās kā uz kopienu, ko satur kopā etniski, kulturāli vai reliģiski kritēriji (respektīvi - rietumnieki ir baltie kristieši). Tā ir "slēgta" definīcija, kamēr iepriekš dominējušie Rietumu raksturojumi bija "atvērti" un paredzēja, ka rietumnieku kopienai var pievienoties jebkurš, kurš tic tās ideāliem.

Kareivīgāko un pret "citādajiem" vērsto noskaņojumu uzķēruši ASV un Eiropas politiķi, kuri baida ar svešzemnieku "invāzijām" un veic plašus politiskos žestus migrācijas ierobežošanai, pat ja realitātē šo pasākumu iespaids ir minimāls. Eiropā šīs nostājas seja ir Ungārijas premjers Viktors Orbāns (kurš savulaik nāca klajā ar pretrunīgo apzīmējumu "neliberālā demokrātija"), bet ASV - Donalds Tramps. Viņi uzskata, ka aizsargā Rietumus no to ienaidniekiem.

Savukārt otra nometne - Rietumu liberālās definīcijas piekritēji - uzskata, ka tieši neliberālisms un pārspīlēts nacionālisms ir īstais drauds Rietumiem, kas apdraud Rietumvalstu kopīgās vērtības un vienotību. Viņi raizējas, ka Rietumu neliberāļi arvien vairāk rīkojas kā neliberālo Austrumu režīmu Trojas zirgs, lai no iekšienes sagrautu Rietumu principus un kārtību (cilvēktiesības, tiesiskumu, preses brīvību).

Taču liberālo Rietumu idejas aizstāvjiem ir grūti atbildēt neliberālajai nometnei. Daļēji to var izskaidrot ar kādreiz teju nesatricināmo pārliecību, ka liberālā demokrātija galu galā uzvarēs visā pasaulē: Eiropa būs "vienota, brīva un mierā", un arī Krievija un Ķīna pakāpeniski reitumnieciskosies. Taču "modernizācija caur imitāciju un integrācija caur asimilāciju" noveda pie pretreakcijas pret kulturālajām pārmaiņām. Daļa akadēmiķu norāda, ka liberālisms nespēja visiem sniegt kārotos ekonomiskos labumus - lielākie ieguvēji bija bagātie, bet vidusslānis un nabadzīgie rietumnieki zaudēja uzticību liberālajam ekonomikas modelim.

Taču saukļi par to, ka "Ameriku vajag atkal padarīt diženu" vai ka "jāatgūst kontrole", ir maldinoši, jo runā par tādu pagātni, kādas nekad nav bijis, un sola nesasniedzamas lietas nākotnē,

norādīts Minhenes drošības konferences ziņojumā. Tomēr liberālā starptautiskā kārtība vai multilaterālisms nekalpo par pamatu aizraujošiem priekšvēlēšanu saukļiem, bet gan mēdz radīt iespaidu, ka runātājs ir atrauts no reālām problēmām.

"Bezrietumība" skar ne tikai Rietumu valstis; varētu argumentēt, ka tā ir viena no galvenajām tendencēm, kas ietekmē mūsdienu globālo politiku. Kad arvien labāk redzams kļūst tas, ka Rietumu iespējas ietekmēt politiskos procesus ir ierobežotas, pašas Rietumvalstis biežāk atturas no mēģinājumiem to darīt. Īpaši labi tas redzams aizsardzības jomā - tā vietā, lai tiešā veidā iesaistītos konfliktos, Rietumvalstis labprātāk dodas mācību misijās vai apbruņo kādu pusi, neriskējot ar savu karavīru dzīvībām. Īsi pēc Aukstā kara beigām brutāli etniskie konflikti un genocīdi aizsāka diskusijas par nepieciešamību iejaukties. Savukārt mūsdienās nežēlības Sīrijas kara laikā tiek uztvertas ar zināmu vienaldzību un starptautiskā likumdošana kļūst par vairogu diktatoriem. Kā norāda žurnāliste Anna Eplbauma, "Rietumu vērtību krīzei ir asiņaināka, vardarbīgāka seja" ārvalstīs.