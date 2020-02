Biedējošie kvadrātiņi, kas mainījuši daudzu cilvēku uzskatus par dzīvi un laiku

Nedēļu tabula izskatās diezgan pilna, radot sajūtu, it kā mūsu dzīve būtu veidota no bezgalīga skaita nedēļu. Taču te nu viņas ir - pilnīgi saskaitāmas. Katrs no šiem punktiem ir tikai viena nedēļa no tavas dzīves. Un pat veiksmīgam cilvēkam, kam izdodas nodzīvot līdz 90 gadu vecumam, nebūs nekādu problēmu visas savas dzīves nedēļas ietilpināt uz vienas A4 lapas.