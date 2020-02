Šteinbuka: Latvijas bankas kreditēšanā ir kļuvušas pārāk konservatīvas

"Protams, ka tagad ar nepacietību visi gaidām Finanšu darījumu darba grupas (Financial Action Task Force - FATF) lēmumu. Es esmu optimiste, un mans optimisms pieauga līdz ar pozitīva vērtējuma saņemšanu no "Moneyval" puses. Es domāju, ka izredzes tam, ka mēs netiksim iekļauti FATF "pelēkajā sarakstā", pieaug. Tomēr neteiksim "hop" pirms laika," pauda Šteinbuka.

Vienlaikus viņa norādīja, ka negatīvais efekts pašlaik ir tas, ka banku darbinieki "baidās paši no savas ēnas".

"Nav nekāds noslēpums, ka pašlaik bankas jau pārāk drakoniski izvērtē klientu transakcijas - gan privātpersonu, gan uzņēmumu, gan nevalstisko organizāciju. Man ir virkne piemēru par to, ka prasības pašlaik ir vienkārši nesamērīgas. Ir tomēr jādomā arī par to, lai Latvijas banku potenciālie klienti nedodas uz Igaunijas vai citu valstu bankām. Diemžēl arī šāda tendence parādās, tas nozīmē, ka biznesa vide Latvijā ir kļuvusi mazāk labvēlīga," sacīja Fiskālās disciplīnas padomes vadītāja.

"Ja nebūs kreditēšanas un biznesa vide nebūs labvēlīga, tad no kurienes mums sagaidīt to ekonomikas izaugsmi? Es vienkārši neredzu, kurš vēl bez Latvijas Bankas ar skaidro vīziju par tautsaimniecības attīstību varētu uzņemties šādu lomu. Normālā situācijā centrālajai bankai par to nebūtu jārūpējas, bet mūsu gadījumā ir jāatrod veselīgs līdzsvars starp attīstību un regulējumu," pauda Fiskālās disciplīnas padomes vadītāja.