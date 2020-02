Padome: Prognoze par Latvijas ekonomiskās izaugsmes palēnināšanos ir reāla

Padome piekrīt FM analīzei, ka spēcīgais efekts no ekonomikas sabremzēšanās 2019.gadā saglabāsies arī 2020.gadā. Tajā pašā laikā FDP vērsa uzmanību uz vairākiem globāliem un vietējiem riskiem, kas var nomākt ekonomisko izaugsmi turpmākajos gados, īpaši 2021.gadā un 2022.gadā. "Latvijā jau otro gadu pēc kārtas klimata apstākļi ziemā ir siltāki par normu. Tas ietekmē veiktspēju siltumenerģijas tirgū un mežizstrādes nozarēs, un paredzams, ka arī turpmākos gados šis globālais faktors saglabās negatīvu ietekmi uz ekonomikas izaugsmi mūsu valstī," atzina FDP.

Savukārt, attiecībā uz 2022.gadu, padome uzskata, ka publisko investīciju apjomam vajadzētu kristies, jo arī Eiropas Savienības (ES) fondu apguve sāks samazināties. Līdz ar to būvniecības uzņēmumi varētu pielietot nogaidīšanas taktiku, izvērtējot signālus par nākamo ES fondu finansējuma cikla sākšanos.

Kā vienu no riskiem FDP minēja arī kravu tranzīta nozares lejupslīdi, kura, sākusies 2019.gadā, var turpināties arī 2020.-2022.gadā, it īpaši ostu segmentā. Padomē to skaidroja ar faktu, ka kravu pārvadātāji jau patlaban ir veikuši ieguldījumus, pārorientējot kravu plūsmas uz citām ostām, un vēl viena pārvadājumu plūsmu pārorientācija radītu nevēlamas papildus izmaksas.