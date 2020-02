Apsaimniekotāji: Ēku atjaunošanā nav ilgtermiņa stratēģijas un mērķu

"Pēc privatizācijas dzīvokļu īpašnieku izpratne par nepieciešamību izpildīt jaunos pienākumus pret savu īpašumu un īpašnieku finansiālās iespējas nav pietiekamas. Dzīvojamais fonds privatizācijas rezultātā tika nodots tautai, lai tā to uztur un remontē, taču īpašniekiem nav normālu instrumentu, kā iegūt līdzekļus māju sakārtošanai," skaidroja Beikmanis.

Kā galvenās problēmas Beikmanis minēja to, ka 23,5% iedzīvotāju dzīvo mājokļos ar būtiskiem bojājumiem, savukārt ēku pārvaldītāji veic nepietiekamu to apsekošanu. "Tāpat ēkām ir augsti ugunsbīstamības riski, jo viss ir nolietojies - elektroinstalācija, stāvvadi. Mūsdienu pieslēgumus vecā elektroinstalācija vairs īsti neiztur. Liela daļa sabiedrības joprojām dzīvo ar ēkās malkas apkuri," stāstīja Beikmanis.

Viņš norādīja, ka lielākajai daļai ēku nav apzināti nepieciešamie ieguldījumu apmēri, nav veikts to ekonomiskās pamatotības izvērtējums. Savukārt pārvaldīšanas tāmēs nav iekļauti visi nepieciešamie remontdarbi - tas rezultējas ar to, ka naudas kļūst vēl mazāk un vēl mazāk nepieciešamo darrbu var paveikt. "Tāpat arī būvvaldes neveic pietiekami daudz dzīvojamo ēku apsekojumus, tās ir pārāk atkarīgas no pašvaldības, nesoda par pārkāpumiem. Esošie tiesību akti risina tikai atsevišķas problēmas, risinājumos nav kopēju cēloņu sakarību izvērtēšana," sacīja Beikmanis.