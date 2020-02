Rīgas budžeta nepieņemšanas dēļ Rīgas satiksmei drīzumā var rasties naudas grūtības

Tāpēc pasūtīja nākamo. Bez konkursa Rīgas Satiksmes valde izraudzījās advokātu biroju BDO. Audita cena - ap 40 tūkstošiem eiro. Mums zināms, ka izvērtējums ir uzrakstīts un nosūtīts Rīgas Satiksmes jaunajai vadībai. Bet tā pagaidām atteikusies par to maksāt, jo pasūtītāju neapmierina padarītā darba kvalitāte.

Rudenī medijos parādās ziņas, ka izvērtējums ir gatavs. Bet tas ir konfidenciāls. Domes opozīcija pieprasa Rīgas Satiksmes kapitāldaļu turētājam vicemēram Vadimam Baraņņikam to padarīt publisku un vērsties tiesā pret veco valdi. Baraņņiks nedara neko no tā. Viņaprāt atzinums ir pārāk vispārīgs bez konkrētiem vainīgo uzvārdiem un zaudētām summām, ko no viņiem būtu jāpiedzen.